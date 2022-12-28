В микрорайоне Юрьевец завершился капитальный ремонт подземного пешеходного перехода через трассу Р-132 «Золотое кольцо» в районе западного соединения с М-7, который продлился 4 месяца. По

В микрорайоне Юрьевец завершился капитальный ремонт подземного пешеходного перехода через трассу Р-132 «Золотое кольцо» в районе западного соединения с М-7, который продлился 4 месяца. По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, специалисты обустроили сплошную гидроизоляцию на внешних стенах, восстановили систему водоотвода. Выровняли и заштукатурили стены, которые затем облицевали уже, кажется, привычным для владимирцев керамогранитом.