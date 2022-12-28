Смотрите в программе Вести-Владимир: - Торный путь к знаниям К знаниям через ямы и ухабы....

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Торный путь к знаниямК знаниям через ямы и ухабы. Активисты ОНФ требуют у властей Гусь-Хрустального реконструировать дорогу, ведущую к школе.- Дед МоробусПо улицам Владимира начал курсировать "ДедМоробус". О волшебном рейсе, который доставляет в Новый год.- Я родился!И с двенадцатым ударом курантов она превратится... в прекрасную бабочку. Необычный эксперимент жительницы Владимира Зарины Аввакумовой.