Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Торный путь к знаниям
К знаниям через ямы и ухабы....
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Торный путь к знаниям
К знаниям через ямы и ухабы. Активисты ОНФ требуют у властей Гусь-Хрустального реконструировать дорогу, ведущую к школе.
- Дед Моробус
По улицам Владимира начал курсировать "ДедМоробус". О волшебном рейсе, который доставляет в Новый год.
- Я родился!
И с двенадцатым ударом курантов она превратится... в прекрасную бабочку. Необычный эксперимент жительницы Владимира Зарины Аввакумовой.