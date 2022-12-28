Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Решето, а не крыша
Салют в Новый год...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Решето, а не крыша
Салют в Новый год смогут наблюдать прямо через худую крышу. Почему ремонт многоквартирного дома в Суздале откладывают уже несколько лет?
- ДедМоробус
По улицам Владимира начал курсировать «ДедМоробус». О волшебном рейсе, который доставляет прямо в Новый год.
- "Сладкий мост"
И новый пешеходный мост в Киржаче. Уже тринадцатый по счету. Чем уникален новый арт-объект?