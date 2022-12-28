Владимир из-за снегопада и аварий встал в пробках В регион опять пришёл снегопад, а вместе с ним и...

Владимир из-за снегопада и аварий встал в пробкахВ регион опять пришёл снегопад, а вместе с ним и тяжёлая обстановка на дорогах. Аварийность начала расти ещё накануне. За минувшие сутки было зарегистрировано более полусотни ДТП, в которых пострадало три человека. И почти сто автомобилей получили повреждения.Сегодня в ГИБДД зафиксировали еще пятнадцать автоаварий. Областной центр утром встал в одну большую пробку. Движение в Добром, на Пекинке и выезде в сторону Москвы практически остановилось. Дороги на картах окрасились в красный цвет. В ГИБДД и МЧС просят жителей региона по возможности воздержаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом.