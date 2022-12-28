Для жителей санкции составляют от 3000 до 4000 рублей. Юрлицам грозит от 200 до 300 тысяч.

Во Владимирской области за незаконно срубленную ёлку можно получить штраф до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное УМВД.Для жителей санкции составляют от 3000 до 4000 рублей. Юрлицам грозит от 200 до 300 тысяч. Кроме того, при поимке нарушителей хвойную красавицу должны конфисковать.Добавим, что во Владимире работает пять ёлочных базаров.