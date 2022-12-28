Во Владимире благотворительный фонд Близкие люди собирает сладкие подарки для...

Во Владимире благотворительный фонд "Близкие люди" собирает сладкие подарки для мобилизованныхПродолжается и сбор новогодних подарков для мобилизованных от нашего региона.Один из адресов, куда можно приносить сладкие посылки для бойцов - благотворительный фонд "Близкие люди". Город Владимир, улица Первая Пионерская, дом 92. Свой вклад вносят люди самого разного возраста и профессий. Сладости, которые становятся настоящей радостью на передовой, приносят обычные жители региона и представители крупных организаций. Недавно свой груз для бойцов привезли представители филиала федеральной Кадастровой Палаты во Владимирской области. Сладкие подарки коллектив решил направить в прифронтовой госпиталь.Олеся Третиных, представитель Кадастровой палаты Владимирской области:- Что такое Новый год? Это море, гора сладостей. У нас целая гора сладостей, конфеты, печенье, вафли, чай, кофе. Естественно, это тёплые носки. Потому что это госпиталь. Коллектив принял всё это на "ура". Очень быстро мы всё это собрали. Хочется нашим ребятам, нашим защитникам в первую очередь, сказать спасибо за то, что вы там. Вы настоящие герои для нас, спасибо, что вы нас защищаете. Спасибо за ваше мужество, смелость, силу, отвагу. Возвращайтесь домой! Здесь вас ждут! С наступающим Новым годом!