Список опубликовала пресс-служба мэрии.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-12-2022-vo-vladimire-nagradili-luchshix-sportsmenov-i-trenerov-2022-goda.html" target="_blank">Во Владимире наградили лучших спортсменов и тренеров 2022 года</a> - Список опубликовала пресс-служба мэрии.
[url=https://33live.ru/novosti/28-12-2022-vo-vladimire-nagradili-luchshix-sportsmenov-i-trenerov-2022-goda.html]Во Владимире наградили лучших спортсменов и тренеров 2022 года[/url] - Список опубликовала пресс-служба мэрии.