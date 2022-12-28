Во Владимире после просмотра записей с камер видеонаблюдения был установлен и задержан один из юных вандалов, повредивших несколько фонарей на улице Георгиевской стоимостью более 4 тысяч

Во Владимире после просмотра записей с камер видеонаблюдения был установлен и задержан один из юных вандалов, повредивших несколько фонарей на улице Георгиевской стоимостью более 4 тысяч рублей. Происшествие попало на камеры городского управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией. Материалы направили в полицию, где быстро нашли хулиганов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По