Во Владимире тем временем на линию вышел новогодний автобус с символичным номером 23. Какие чудеса...

Во Владимире тем временем на линию вышел новогодний автобус с символичным номером 23. Какие чудеса ждут пассажиров внутри? Расскажет Юлия Шувалова. Ей удалось прокатиться на праздничном транспорте.Волшебный рейс. За баранкой сам - Дед Мороз. А обилечивает пассажиров... правильно, Снегурочка. Украшение автобуса - их личная инициатива. Решили сделать сюрприз жителям города - подарить новогоднее настроение.Елена:- Я первый раз еду на таком автобусе. Очень приятно, что хоть где-то есть островок счастья и праздника.Валентина:- Красота неописуемая, сразу Новый год чувствуется!Людмила:- Я даже сфотографировала Снегурочку. Такие они молодцы!"ДедМоробус" видно издалека. Из-за его шапочки! Она может смело претендовать на звание самого большого головного убора в регионе. Сшила её Снегурочка - кондуктор Анна Панфилова. На создание ушло 8 метров ткани. В салоне ещё больше красоты - 20 метров гирлянд и десятки новогодних аксессуаров. Водитель Эдуард Асриян примерил бороду Деда Мороза впервые. Теперь каждый день на работу - как на праздник.Дед Мороз:- Сигналят, показывают класс. Молодцы!- Давка, час пик. Люди выходят, благодарят, говорят "Спасибо". Приятно, как будто в сказке побывали. И приятно, а нам вдвойне приятно.В такой сказочной атмосфере пассажиры не прочь даже встретить Новый год.Снегурочка:- Спрашивают: "Как ваш автобус можно организовать на кооператив? Сделайте нам здесь барные стоечки".В салоне даже есть ёлочка. Конечно, с подарками! Получить сладости от новогодних волшебников можно традиционным способом: спеть песенку или рассказать стихотворение.Юля:- В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла!Снегурочка:- Конфетки все шоколадные. Килограмма 4 уже точно раздарили, мы не выбираем. Школьникам даем. Всем детишкам.На этом чудеса не заканчиваются! Прямо по пути дети могут написать письмо Деду Морозу. В Великий Устюг организаторы отправили уже больше 100 штук. Для взрослых тоже есть развлечение - книга желаний. Волшебники обещают, всё написанное здесь сбудется. Главное - успеть прокатиться на праздничном транспорте. Новогодний автобус будет курсировать по городу до конца года.- Мне никуда не нужно, но новогодняя атмосфера так и манит! Пожалуй, прокачусь. Желаний Деду Морозу назагадываю. Исполнишь, Дедушка?- Конечно! Хо-хо-хо!- Тогда поехали вместе в 2023 год!Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"