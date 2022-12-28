Ледяная глыба сошла с пятиэтажки и сбила с ног молодого человека. Инцидент произошел на днях около дома №12 по улице Разина. Видео о происшествия быстро разлетелось по социальным сетям. На

Ледяная глыба сошла с пятиэтажки и сбила с ног молодого человека. Инцидент произошел на днях около дома №12 по улице Разина. Видео о происшествия быстро разлетелось по социальным сетям. На кадрах видно, что от ледяного удара парень упал на землю. Из-за сильной боли он схватился за голову, и поспешил покинуть место происшествия. Случай записала камера