Во Владимире после 6 лет долевого строительства введены в эксплуатацию секции жилого комплекса «Вишня-парк», застройщику которого прокуратурой неоднократно были внесены представления за

Во Владимире после 6 лет долевого строительства введены в эксплуатацию секции жилого комплекса «Вишня-парк», застройщику которого прокуратурой неоднократно были внесены представления за срыв сроков и различные недостатки в работе. Жилой комплекс на улице Мира, д. 24 строило ООО СК «Транш». Участниками долевого строительства стали 175 человек. Изначальные сроки сдачи дома неоднократно продлевались, из-за чего прокуратура