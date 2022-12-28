Днем 28 декабря во Владимире случился пожар в многоквартирном доме №31 по улице Ново-Ямская, на котором был спасен один человек. По данным МЧС России по Владимирской области, огонь вспыхнул

Днем 28 декабря во Владимире случился пожар в многоквартирном доме №31 по улице Ново-Ямская, на котором был спасен один человек. По данным МЧС России по Владимирской области, огонь вспыхнул около 15:45. Приехавшие по вызову пожарные спасли одного человека из горящей квартиры, эвакуировали 16 жителей дома, среди которых двое – дети, и потушили пламя. Погибших и