175 участников дольщиков свыше 6 лет ждали ключи от квартир.

Во Владимире сдан в эксплуатацию долгострой ЖК «Вишня-Парк». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Строительством жилого комплекса на улице Мира занималась компания СК «Транш». 175 участников дольщиков свыше 6 лет ждали ключи от жилья. Сроки возведения объекта постоянно переносились. Прокуратура внесла застройщику шесть представлений.«По требованию прокуратуры города строительно-монтажные работы были ускорены. Недостатки также устранены. Сегодня, 28 декабря, мэрия выдала разрешение на ввод новостройки в эксплуатацию», - резюмировали в надзорном ведомстве.По всей видимости, владельцы квартир в ближайшее время начнут получать ключи от своей недвижимости.