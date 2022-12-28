В новогоднюю ночь во Владимире традиционно будет организована бесплатная перевозка пассажиров к местам массовых гуляний. Мэрия Владимира организовала шесть бесплатных маршрутов

В новогоднюю ночь во Владимире традиционно будет организована бесплатная перевозка пассажиров к местам массовых гуляний. Мэрия Владимира организовала шесть бесплатных маршрутов общественного транспорта. 1 января 2023 года с 00.30 до 04.30 бесплатно можно будет прокатиться на автобусе или троллейбусе по следующим маршрутам: – ул. Балакирева – проспект Строителей – ул. Горького – ул. Гагарина –