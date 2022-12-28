Во Владимире благодаря вмешательству прокуратуры введены в эксплуатацию жилые секции комплекса...

Во Владимире благодаря вмешательству прокуратуры введены в эксплуатацию жилые секции комплекса «Вишня-парк»Прокуратурой города Владимира проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего вопросы в сфере участия граждан в долевом строительстве.Уже более 6 лет идет строительство жилого комплекса на улице Мира, 24, во Владимире осуществляет ООО СК «Транш» с привлечением средств 175 участников долевого строительства.Первоначальные сроки ввода дома в эксплуатацию неоднократно продлевались, в связи с чем прокуратурой области объект был поставлен на контроль. Как мы уже рассказывали, застройщик несколько раз переносил сроки сдачи не из-за финансовых трудностей, а чтобы узаконить повышение этажности дома и приобрести дополнительные прибыли.По результатам проверок было внесено 6 представлений, застройщик привлекался к административной ответственности.По требованию прокуратуры города строители ускорили темп работ, а также устранили недостатки, отмеченные контролирующими органами.28 декабря на основании разрешения управления архитектуры и строительства администрации города Владимира жилые секции объекта капитального строительства введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото из архива ГТРК "Владимир"