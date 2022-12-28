Во Владимире подвели итоги конкурса «Лучший учитель города Владимира-2022», в котором приняли участие более 600 преподавателей. Голосование проходило на страницах мэрии ВКонтакте. Самым

Во Владимире подвели итоги конкурса «Лучший учитель города Владимира-2022», в котором приняли участие более 600 преподавателей. Голосование проходило на страницах мэрии ВКонтакте. Самым лучшим учителем города Владимира в 2022 году стала Наталья Веселова, преподаватель начальных классов школы №36. Помимо учителей, награды получили и директора школ. Больше всего похвалы от жителей города в свой адрес удостоился