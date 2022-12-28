Список неплательщиков опубликовала компания «Энергосбыт Волга».

Во Владимирской области 26 «управляшек» должны за свет свыше 40 млн рублей. Список злостных неплательщиков опубликовала компания «Энергосбыт Волга».вошли УК, которые задолжали за электроэнергию более 50 тысяч рублей. Хуже всего за электроснабжение платят в Александровском районе: 8 организаций накопили почти 25 млн рублей.Напомним, что наличие невыполненных финансовых обязательств является грубым нарушением. При повторном у управляющей компании могут отобрать лицензию.