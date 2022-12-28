С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178534 владимирцев.

Во Владимирской области 28 декабря выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус Гусь-Хрустальном, по 2 - в Камешковском, Вязниковском и Ковровском, по 1 - в Александровском, Юрьев-Польском, Судогодском,Собинском, Киржачском, Муромском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178534 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49574 заболевших во Владимире, 21103 - в Ковровском районе и 19280 - в округе Муром.