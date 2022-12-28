Во Владимирской области детей возят в школу по опасной дороге. В школу ... по аварийной дороге....

Во Владимирской области детей возят в школу по опасной дороге.В школу ... по аварийной дороге. Жители и представители Народного Фронта просят власти Гусь-Хрустального включить в план капремонта дорогу, которая ведёт в школу посёлка Гусевский. Как сделать маршрут к знаниям безопасным? Слово - Марии Платанюк.Обычное утро. Конец учебного года. Дети едут в школу посёлка Гусевский. Путь к знаниям тернист, а ещё полон ям и ухабов.- Вот она, расчудесная начинается!И такая полоса препятствий - каждый день. По этой дороге школьный автобус возит детей из нескольких населенных пунктов: Восьмой, Новый, Панфилово. В них - около трех тысяч жителей. Много школьников. Люди рассказывают: чтобы успеть на занятия, детям приходится затемно приходить на остановки. Автобус, по словам местных жителей неоднократно "выкорчёвывали". Разбивают дорогу и тяжёлые грузовики.- 20-тонные большегрузы, врассыпную. Вот по этой дороге по нашей...Но прежде всего жители опасаются за безопасность детей.Виктор Захаров, житель деревни Острова:- Дорога сейчас находится в ненормативном состоянии уже в течение практически трёх лет. Трудно назвать её даже дорогой. Это покрытие разного уровня с большими очень ямами. Время в пути 12 километров - более 40 минутС жалобами на аварийное состояние трассы люди обратились в Общероссийский народный фронт. Представители президентского движения сами проехались школьным маршрутом. А по итогам рейда обратились к властям региона и в администрацию Гусь-Хрустального. Общественники добиваются включения дороги в план капитального ремонта.- Мы посмотрели всю эту дорогу. На самое деле очень кошмарная ситуация с этой дорогой. Назвать её дорогой сложно. Это одна большая яма. Автобусу приходится выезжать на обочину. Обочина вся во льду. Автобус накреняется. Дети все подпрыгивают в салоне...Острую тему "Вестям" прокомментировал глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов. Трасса - в 12 километров - в ведении города. Проблема, отмечает Соколов, касается всех поездок. Самому городу этот ремонт "не потянуть". Примерная сумма реконструкции дороги превышает весь дорожный бюджет Гуся. Но варианты есть.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный:- Сейчас принято определённое решение. И с областью договорённость есть. Вопрос решён, чтобы передать эту дорогу на областной уровень, поскольку она отвечает критериям межмуниципальной дороги. Сейчас мы занимаемся оформлением всех необходимых документов. Технические паспорта. Спасибо за содействие губернатору области Александру Авдееву. Вместе мы занимаемся её оформлением.По словам Алексея Соколова, самые сложные участки уже обследованы. Их планируют отремонтировать в 23-ем. Ещё до смены "дорожного статуса".Мария Платанюк "Вести-Владимир"