Компания «Энергосбыт Плюс» напоминает, что при оплате квитанций за ноябрь и декабрь до конца года у...

Компания «Энергосбыт Плюс» напоминает, что при оплате квитанций за ноябрь и декабрь до конца года у каждого клиента есть шанс выиграть бытовую технику в рамках акции «В Новый год без долгов и с подарками!»Квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» за декабрь уже доставляются клиентам компании. Оплатить счета без комиссии можно в Личном кабинете и в офисах обслуживания клиентов. Внимание! В Личном кабинете квитанции декабря будут размещены первого января. Оплатить услуги за декабрь до конца года в Личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» можно в разделе «Оплата», указав сумму начислений декабря две тысячи двадцать второго года.Компания «Энергосбыт Плюс» поздравляет всех своих клиентов с наступающим Новым годом!Организатор акции - АО «ЭнергосбыТ Плюс» Акция проводится с 15 ноября по 31 декабря 2022 года. Информация об Организаторе Акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ny.esplus.ruРеклама. АО «Энергосбыт Плюс»