По данным ГИБДД, механические повреждения получила 91 машина.

Во Владимирской области за сутки произошло 52 ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.По данным ГИБДД, механические повреждения получила 91 машина.Добавим, что 28 декабря в области ожидается снегопад. Госавтоинспекторы напоминают о неукоснительном соблюдении ПДД.