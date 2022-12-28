Во Владимирской области можно подать заявление на единое пособие на детей и беременных. С...

Во Владимирской области можно подать заявление на единое пособие на детей и беременных.С сегодняшнего дня есть возможность подать заявление на единое пособие для семей с детьми и беременных в электронном виде на портале госуслуг, в клиентских службах Соцфонда это можно будет сделать с 9 января, сообщает ТАСС.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что заявление в электронном виде на портале госуслуг можно будет заполнять, начиная с 28 декабря. В бумажном виде их начнут принимать в клиентских службах Социального фонда и МФЦ с 9 января 2023 года. Пособие будет предоставляться по единым правилам во всех регионах РФ.Подавляющему большинству семей достаточно подать одно заявление - остальные необходимые документы Соцфонд самостоятельно запросит из соответствующих ведомств и организаций. Всех детей в возрасте до 17 лет в семье можно указать в одном документе и оформить одним заявлением сразу для выплаты на каждого ребенка. Первые выплаты начнут поступать во второй половине января.Фото https://www.pxfuel.com