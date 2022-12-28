В 2023 году работы продолжатся на развязках у Юрьевца и Мостостроя.

Во Владимирской области на нескольких участках дорог модернизировали освещение. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».На трассе М-7 новые светильники появились в Покрове, Аннино и Петушках. На объезде Владимира фонари обновили на развязках у Коняево, Байгуш, Пенкино и на мостах через Клязьму и Судогду.На Р-132 освещение заменили Юрьевце и возле поворота на Суздаль. В Боголюбово, в Лемешках, на мостах через Нерль и Клязьму, по направлению на Владимир, также появилось современное электроосвещение.В 2023 году работы продолжатся на развязках у Юрьевца и Мостостроя.