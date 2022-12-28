Во Владимирской области обновили освещение федеральных трасс. В следующем году планируется...

Во Владимирской области обновили освещение федеральных трасс.В следующем году планируется продолжить замену устаревшего светового оборудования: в очереди на новые фонари — транспортные развязки у микрорайонов Юрьевец и Мостострой города Владимира.В 2022 году на федеральных трассах во Владимирской области выполнили масштабные работы по обновлению элементов линий электроосвещения. Отмечается, что отработавшее свой ресурс или поврежденное оборудование заменили раньше сроков — работы изначально планировалось завершить в конце 2023 года.На трассе М-7 «Волга» освещение обновили в населенных пунктах Покров, Аннино и Петушки. На обходе Владимира новые светильники установили на транспортных развязках у Коняево, Байгуш, Пенкино, а также на мостах через Клязьму и Судогду.На трассе Р-132 «Золотое кольцо» во Владимире светильники заменили в микрорайоне Юрьевец, у поста ДПС, на пересечении Московского шоссе с улицей Ленина и у поворота на Суздаль. Новые фонари смонтировали в Боголюбово, на путепроводе в Лемешках, на мостах через Нерль и Клязьму (по направлению на Владимир).В следующем году освещение поменяют на развязках у Юрьевца и Мостостроя, — анонсирует Упрдор «Москва-Нижний Новгород».Фото www.pxfuel.com