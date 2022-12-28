Во Владимирской области около 3 тысяч человек обучились новым специальностям. «С начала 2022 года...

Во Владимирской области около 3 тысяч человек обучились новым специальностям.«С начала 2022 года в нашем регионе около 2 тысяч человек переобучились на специалиста по работе на маркетплейсах, дизайнера интерфейсов, smm-специалиста и другим популярным профессиям в рамках нацпроекта «Демография». Ещё более 900 человек получили такие востребованные на рынке труда профессии как водитель автомобиля, специалист по кадрам, тракторист, швея, бухгалтер в рамках оказания государственной услуги в центре занятости. В 2023 году действие бесплатных образовательных программ будет продолжено. Всего на единой цифровой платформе «Работа России» доступно более 500 таких программ», — сообщил директор Департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев на пресс-конференции в администрации Владимирской области.В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию могут безработные жители области, зарегистрированные в органах службы занятости, граждане старше 50 лет, работники, находящиеся под риском увольнения, безработные мамы детей дошкольного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, отдельные категории молодых людей до 35 лет и граждане Украины, ДНР и ЛНР, получившие свидетельство о предоставлении временного убежища.Подробнее об условиях участия в программах можно узнать на единой цифровой платформе «Работа России» www.trudvsem.ru или в центре занятости населения по месту жительства.Фото www.pxfuel.com