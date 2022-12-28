Во Владимирской области подтвержден приговор за побои со смертельным исходом. Сегодня судебная...

Во Владимирской области подтвержден приговор за побои со смертельным исходом.Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным.Летом Камешковским районным судом с участием коллегии присяжных Вихляев А.А. признан виновным в том, что в августе 2020 года в ходе конфликта с Г. на почве неприязненных отношений нанёс ему многочисленные удары, в результате которых потерпевший получил телесные повреждения и скончался в больнице, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Осужденному было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, но добиться успеха не смогла.Фото https://www.pxfuel.com