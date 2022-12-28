На всероссийских турнирах спортсмены владимирской школы спортивной борьбы завоевали 84 награды, сообщили в пресс-службе Белого дома. 223 участника выступали на престижных турнирах. Первое

На всероссийских турнирах спортсмены владимирской школы спортивной борьбы завоевали 84 награды, сообщили в пресс-службе Белого дома. 223 участника выступали на престижных турнирах. Первое место заняли 27 человек, серебро – 27 человек, бронзу – 30 человек. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!