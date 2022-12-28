Об этом сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Во Владимирской области погода не сказалась на урожае 2022 года, а западные санкции лишь стимулировали рост пищевой промышленности. Об этом сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.В текущем году аграрии увеличили посевные площади. Результаты уборочной кампании оказались выше прошлогодних. В лидерах - Меленковский район, в котором уродилось 65% картофеля. По выращиванию овощей не было равных Вязниковскому и Юрьев-Польскому районам. С мясом говядины и птицы также особых проблем не наблюдается.«Что касается свинины, то на 1 декабря у нас всего 1 700 свиней. Мы вновь столкнулись с африканской чумой свиней, поэтому есть небольшое снижение. В Александровском районе в конце первого квартала 2023 года планируем начать заполнение свинокомплекса», - добавил госслужащий.Санкции стали катализатором к развитию местных ферм, которые стали выпускать больше охлаждённого мяса, полуфабрикатов и кондитерских изделий. Резко выросло производство безалкогольных напитков - на 88%. Константин Демидов считает, что сказался уход с рынка иностранных конкурентов.Он добавил, что надой молока за год составил 470 тысяч тонн (+8%). В два раза выросло производство сыра.