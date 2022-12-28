Во Владимирской области судом удовлетворены требования прокурора о переселении граждан из...

Во Владимирской области судом удовлетворены требования прокурора о переселении граждан из аварийного жилья.Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства и законодательства об обеспечении безопасности граждан.Установлено, что многоквартирный жилой № 9 по ул. Текстильная, мкр.Нововязники признан аварийным и подлежащим сносу.Срок отселения жильцов истёк, дальнейшая эксплуатация дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, нарушает конституционные права граждан на безопасные условия проживания.Однако до настоящего времени администрацией Вязниковского района действенных мер, направленных на расселение жильцов многоквартирного дома, не принято, чем нарушены жилищные права граждан.Проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни и здоровья людей, создает реальную угрозу самопроизвольного разрушения дома и, как следствие, причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.По результатам проверки прокурором в Вязниковский городской суд направлено исковое заявление о расселении граждан из указанного многоквартирного дома.Требования прокурора судом удовлетворены, решение в законную силу не вступило.Устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.Фото pxfuel.com