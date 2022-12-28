Во Владимирской области свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. Настоящие герои,...

Во Владимирской области свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС.Настоящие герои, готовые по первому зову прийти на помощь. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. Репортаж Максима Калашникова.Свой каждодневный труд сотрудники МЧС не привыкли считать геройским, хотя иногда иначе и не назовешь. Пожарное звено Ивана Игнашенкова в марте этого года вывело из горящего дома 25 человек. Работали ночью, когда многие люди спали, в условиях сильного задымления.Иван Игнашенков, начальник караула пожарно-спасательной части №3 города Владимира:- Мы - это последняя надежда человека на спасение. Если не мы, то, наверное, никто. Поэтому мы все свои и боязни отбрасываем на задний план и просто идём делать свою работу.С начала года сотрудники регионального управления МЧС ликвидировали порядка трех тысяч двухсот пожаров и спасли более трехсот человек.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Спасатель - это, наверное, всё-таки не профессия, а призвание. Это образ жизни. Это склад личности. Это неравнодушие, это патриотизм, обостренное чувство ответственности. И постоянная готовность к самопожертвованию.Спасти жизнь другим людям готовы и обычные граждане. Ведомственные награды получили жители Подмосковья - Александр Акимов и Александр Кулаков. В августе этого года мужчины вытащили из горящего дома в деревне Ветчи Петушинского района двоих детей. Рассказывают, на помощь бросились не раздумывая.Александр Акимов:- Всё было просто молниеносно. Потому что огонь. Я думал, что у меня есть время потушить пожар. Я бежал с мыслью, что я его потушу и будет всё хорошо. А получилось так, что мы еле успели достать детей.Александр Кулаков:- Я говорю - ещё дети есть, когда первого вытащил мальчика. Да, говорит. У меня там брат ещё. И через какое-то время, секунд 10-15, появляется братик в другом окне.Начальник главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин также поздравил коллег и отметил слаженную работу спасателей в минувшем году.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Наши подразделения обеспечивали безопасности при паводковых явлениях, круглосуточно защищали от огня населенные пункты области, спасали граждан при дорожно транспортных происшествиях. При проведении массовых мероприятий, а также при нахождении граждан на водных объектах.Задача в новом году - продолжать спасать людей и по возможности, предотвращать чрезвычайные ситуации.Максим Калашников, Андрей Синягин. Вести-Владимир.