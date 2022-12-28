Владимирские ветврачи отмечают печальную тенденцию. Владельцы собак стали чаще привозить своих...

Владимирские ветврачи отмечают печальную тенденцию. Владельцы собак стали чаще привозить своих питомцев в клиники с симптомами одышки, вялости и кашля.Диагноз неутешительный - дирофиляриоз. Он вызван взрослыми гельминтами, которые, попадая в кровеносные сосуды, вызывают сердечную недостаточность у животных и, соответственно, их гибель. Это большей частью касается вольерных собак. Заражение происходит при укусе комарами. Сложность в том, что лекарства от заболевания очень дорогостоящие и продаются только за рубежом. Поэтому важно предотвращать заражение, для этого необходимо своевременно обрабатывать своих животных препаратами от гельминтов.