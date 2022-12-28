Во Владимирской области устанавливают проекционную разметку на дорогах. Это современные...

Во Владимирской области устанавливают проекционную разметку на дорогах.Это современные светодиодные проекторы, которые проецируют дорожную разметку на всю ширину дороги. «Зебра» обеспечивает видимость на расстоянии примерно 150 м. в любое время суток и в любую погоду.Специальные устройства появились уже в д.Тургенево Меленковского района, с.Черкутино Собинского района, п.Мелехово Ковровского района и с.Новоалександрово Суздальского района, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.В 2023 году в регионе планируется установка еще 15 таких систем.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.