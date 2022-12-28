На дорогах Владимирской области началась установка проекционных пешеходных переходов, которые отображают разметку на всю ширину дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Системы

На дорогах Владимирской области началась установка проекционных пешеходных переходов, которые отображают разметку на всю ширину дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Системы уже появились в деревне Тургенево Меленковского района, селе Черкутино Собинского района, поселке Мелехово Ковровского района и селе Новоалександрово Суздальского района. В 2023 году на дорогах области планируется установка еще 15 таких