Объекты смонтированы в деревне Тургенево, селах Черкутино и Новоалександрово, посёлке Мелехово.

Во Владимирской области установили четыре . Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Объекты смонтированы в деревне Тургенево, селах Черкутино и Новоалександрово, посёлке Мелехово. В 2023 году на региональных трассах появится ещё 15 таких систем.Над проезжей частью ставятся светодиодные прожекторы, проецирующие «зебру» на асфальт. Световой коридор дублирует пешеходный переход. Водители замечают человека и разметку за 150 метров. Ожидается, что нововведение позволит снизить аварийность на опасных участках автомагистралей.