Во Владимирской области врачу вынесен судебный приговор за совершение служебного подлога. 23...

Во Владимирской области врачу вынесен судебный приговор за совершение служебного подлога.23 декабря 2022 года судом вынесен приговор в отношении врача ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2», обвиняемой в совершении служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.Преступление совершено при следующих обстоятельствах.В один из дней 2021 года подсудимая, находясь на рабочем месте, внесла в медицинскую информационную систему сведения о медицинской организации, о застрахованном лице, а также о диагнозе и о периоде временной нетрудоспособности в отношении своей сестры, тем самым сформировав подложный лист нетрудоспособности в форме электронного документа, после чего передала информацию в ЕИС "Соцстрах". При этом причины для временной нетрудоспособности у женщины отсутствовали.Указанные незаконные действия повлекли за собой последствия в виде освобождения от женщины от работы, а также назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности на общую сумму 8 472 рубля.В судебном заседании подсудимая вину в совершении инкриминируемого деяния не признала, пояснила, что сестра обратилась к ней с жалобами по видеозвонку через мессенджер. Ею был поставлен диагноз, назначено лечение и принято решение выдать больничный лист, который она оформила в форме электронного документа.Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев.При назначении наказания суд учел наличие малолетних детей у виновной.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото pxfuel.com