Во Владимирской области вынесен приговор иностранцу за перевозку наркотиков в особо крупных...

Во Владимирской области вынесен приговор иностранцу за перевозку наркотиков в особо крупных размерах.Александровским городским судом установлено, что в мае 2021 года подсудимый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в качестве «перевозчика», прибыл в лесной массив на территории Александровского района.Где забрал из тайника муляж наркотического средства, общей массой 1 кг, размещенный там сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий, после чего был задержан.Подсудимому назначено наказание на срок 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/