Во Владимирской области вынесен приговор иностранцу за перевозку наркотиков в особо крупных...
Во Владимирской области вынесен приговор иностранцу за перевозку наркотиков в особо крупных размерах.
Александровским городским судом установлено, что в мае 2021 года подсудимый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в качестве «перевозчика», прибыл в лесной массив на территории Александровского района.
Где забрал из тайника муляж наркотического средства, общей массой 1 кг, размещенный там сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий, после чего был задержан.
Подсудимому назначено наказание на срок 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.
Приговор в законную силу не вступил.
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