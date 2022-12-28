Во Владимирской области вынесен приговор разоблаченному ФСБ изготовителю самодельного оружия. УФСБ...

Во Владимирской области вынесен приговор разоблаченному ФСБ изготовителю самодельного оружия.УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации совместно с УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность 43-летнего жителя Коврова, причастного к незаконному изготовлению (переделке, сборке) огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также их сбыту."Вести" уже сообщали, что в июле по месту жительства фигуранта, а также в принадлежащем ему гараже были обнаружены и изъяты из незаконного оборота: карабин калибра 7,62мм с признаками «кустарной» модернизации конструкции ствола и ствольной коробки, самостоятельно изготовленное ружье калибра 5,6мм и двуствольное гладкоствольное ружье.А также более 100 патронов различного калибра, емкость с порохом (более 350 грамм), ствол для пулемета Калашникова, иные основные части огнестрельного оружия, а также оборудование для модернизации средств поражения.В августе на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СО МО МВД России «Ковровский» в отношении данного гражданина были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ.В декабре решением Ковровского городского суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев и денежным штрафом в размере 10 000 рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Фото пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.