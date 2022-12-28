Во Владимирской области значительно выросла урожайность зерна. За счет увеличения посевных...

Во Владимирской области значительно выросла урожайность зерна.За счет увеличения посевных площадей, основные показатели по сбору урожая в регионе выросли по сравнению с прошлогодними. Директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов подвел итоги работы областного агропромышленного комплекса.Несмотря на несколько случаев африканской чумы свиней, в этом году в области зафиксирован рост производства мяса. Всего было произведено более 40 тысячи тонн. Производство молока - около 500 тысяч тонн. После введения санкций, почти на 50 процентов выросло производство охлажденного мяса и на 40 процентов производство полуфабрикатов. Тридцатипроцентный рост показали и производители кофе. Выросли и показатели по зерну.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области:- Получили 213 тысяч тонн зерна, это на 35 тысяч тонн больше чем в прошлом году, то есть рост примерно 20 процентов к уровню прошлого года, причем рекорд в нашей области по сбору зерна был в 2020-м году, было 240 тысяч тонн.