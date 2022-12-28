Во Владимирской области за сутки произошло более 50 автомобильных аварий. За минувшие сутки, 27...

Во Владимирской области за сутки произошло более 50 автомобильных аварий.За минувшие сутки, 27 декабря, во Владимирской области произошло 52 ДТП, в которых 3 человека получили ранения.Механические повреждения получило 91 транспортное средство, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сегодня на территории региона прогнозируется снегопад, в связи с чем сотрудники полиции напоминают о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал, отсутствие резких маневров.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.