26 декабря на заседании антитеррористической комиссии Владимирской области Губернатор Александр Авдеев поручил подготовить нормативно-правовой акт с правилами использования

26 декабря на заседании антитеррористической комиссии Владимирской области Губернатор Александр Авдеев поручил подготовить нормативно-правовой акт с правилами использования беспилотников, в том числе квадрокоптеров. После его вступления в силу, необходимо будет уведомлять правоохранительные органы при использовании такой техники. Закон пока не вступил в силу, о сроках, вероятно, в Белом доме сообщат дополнительно. Кроме того, на заседании