Многие знают, что длительное ношение подгузников может нанести вред здоровью мальчиков, однако рекламные фразы сухо и комфортно успокаивают родителей. О том, чем опасны подгузники и как соблюдать гигиену для мальчиков, рассказал Максим Сергиенко, детский хирург первой категории, заведующий хирургическим отделением стационара в детском отделении медицинского центра СМ-Клиника.

Многие знают, что длительное ношение подгузников может нанести вред здоровью мальчиков, однако рекламные фразы "сухо и комфортно" успокаивают родителей. О том, чем опасны подгузники и как соблюдать гигиену для мальчиков, рассказал Максим Сергиенко, детский хирург первой категории, заведующий хирургическим отделением стационара в детском отделении медицинского центра "СМ-Клиника".По поводу ношения подгузников мальчиками существуют различные мифы, например, что это влияет на дальнейшую их способность к репродукции. Но за всеми предрассудками родители не замечают реальной угрозы подгузников. Например, того, что длительное их ношение приводит к воспалениям и фимозу.Что такое фимоз?Состояние, при котором крайняя плоть плотно облегает головку полового члена, так, что ее нельзя вывести – называется фимоз.– Фимоз может быть физиологический, – поясняет Максим Сергиенко, – для маленького ребенка это нормально, практически все мальчики рождаются с закрытой головкой. Природа таким образом защищает головку от агрессивной внешней среды. Но в детском возрасте встречается и патологический фимоз, когда в результате каких-то факторов крайняя плоть претерпевает изменения и головка уже самостоятельно не может открыться.Фимоз может вызвать воспаление или травматизация. Если говорить про маленьких детей, то чаще всего причины в воспалении, которое развивается из-за недостаточной гигиены или длительного ношения подгузников. Что бы ни говорила реклама, но подгузник не дает промежности (гениталиям) дышать, поэтому в области половых органов формируется парниковый эффект. Особенно большая вероятность возникновения воспалений возникает, если подгузник влажный.Признаки фимоза– Иногда детей с патологическим фимозом ничего не беспокоит, – говорит детский хирург, – но иногда заболевание сопровождается нарушением или затруднением мочеиспускания, болезненностью при мочеиспускании и неприятными ощущениями в области головки.Главный признак воспаления – покраснение в области крайней плоти. Но само по себе воспаление еще не означает фимоза. Заболевание диагностировать может только врач. Главный признак фимоза – рубцовая ткань, а также потеря тканями крайней плоти эластичности.– Обычно родители мальчиков обращаются с воспалениями, но при этом мы не можем сказать, есть ли там фимоз, – объясняет врач медицинского центра «СМ-Клиника», – нужно сначала пролечить воспаление, а потом можно увидеть есть ли там рубцы.ЛечениеЕсли рубцы все же есть, но они небольшие, и крайняя плоть не потеряла эластичность, то можно попробовать консервативное лечение. Для этого применяются специальные противовоспалительные мази. Курс длится около месяца. Но иногда мази дают только временный эффект, и когда ими перестают пользоваться, крайняя плоть снова стягивается и головка опять перестает выводиться.Единственный метод, который гарантированно даст эффект – это операция, которая называется обрезание. Такую процедуру чаще всего проводят по религиозным соображениям. Но сейчас все чаще обрезание практикуется как профилактика воспалений, фимозов и других заболеваний, от которых страдают мужчины.ПрофилактикаЧтобы предотвратить воспаление крайней плоти у малышей, нужно соблюдать простые правила.– Ограничить время использования подгузниковНужно давать возможность промежности (генеталиям или коже половых органов) проветриться. Для этого можно постелить в кроватку непромокаемую пеленку или использовать марлевый подгузник.– Чаще подмывать ребенкаГигиена важна для мальчиков, не меньше, чем для девочек. Подмывать ребенка нужно каждый раз при смене подгузника.– Не использовать мылоЛучше подмывать ребенка простой водой. Обычное мыло может создавать неблагоприятную среду, вызывать сухость, раздражение и аллергические реакции. Можно использовать нейтральные средства, но сначала стоит протестировать их на менее чувствительных участках кожи малыша.