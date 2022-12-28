За прошедшие сутки на 27 декабря на дорогах Владимирской области произошло 52 ДТП, в которых пострадали 3 человека и повредилась 91 машина. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по

За прошедшие сутки на 27 декабря на дорогах Владимирской области произошло 52 ДТП, в которых пострадали 3 человека и повредилась 91 машина. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. 28 декабря в регионе прогнозируется снегопад, в связи с чем сотрудники ГИБДД просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. «Важно помнить, что при выпадении