Ольга Бузова не пригласила некогда дорого ей человека на важное событие.

Ольга Бузова не пригласила некогда дорого ей человека на важное событие.Ольга Бузова всегда была близка со своей младшей сестрой Анной. Телеведущая нередко публиковала фотографии с родственницей – демонстрировала любовь и крепкую дружбу. Однако несколько лет назад общественность узнала, что поп-дива затаила обиду на сестру, перестала с ней видеться и разговаривать. Что стало причиной ссоры, неизвестно.Но потом Ольга и Анна помирились и, казалось, теперь отношения стали крепче. Телеведущая снова начала выкладывать в соцсети снимки с сестрой. Но когда Бузова наконец закончила ремонт в новой квартире, она пригласила на новоселье лишь свою мать Ирину Александровну, судя по появившимся в блоге знаменитости фотографиям. Анны рядом не оказалось.Интернет-пользователи пришли к выводу: Бузова снова рассорилась с сестрой, поэтому и не позвала ее на важное событие. Косвенным доказательством то, что Ольга отвернулась от близкого, стала состоявшаяся на следующий день после новоселья встреча Ирины Александровны и Анны.Теория о том, что Ольга Бузова просто не показывает сестру в своем блоге, рушится о желание экс-ведущей "Дома-2" посвящать поклонников абсолютно во все. Те уверены: если бы телезвезда действительно находилась в хороших отношениях с сестрой и хоть изредка виделась, фанаты увидели бы новые фотографии Анны в блоге.