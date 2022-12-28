Жители Владимирской области, пользуясь мобильной связью Мегафон, переплачивали за...

Жители Владимирской области, пользуясь мобильной связью "Мегафон", переплачивали за услуги.Компания «Мегафон» в мае текущего года необоснованно изменила тарифы, увеличив их стоимость в среднем на 12%. К такому выводу пришли в ФАС.В связи с этим «Мегафон» признали нарушителем антимонопольного законодательства и наложили на компанию оборотный штраф. Размер штрафа определится в ходе административного расследования, сообщает пресс-служба ведомства.«Мегафону» предписано снизить тарифы до экономически обоснованного уровня.Фото www.pxfuel.com