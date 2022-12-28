Такие результаты выявили аналитики KION на основе запросов из коллекции фильмов онлайн-кинотеатра.

Владимирские зрители в 2022 году чаще всего в сети выбирали фэнтези. Такие результаты выявили аналитики KION на основе запросов из коллекции фильмов онлайн-кинотеатра.Первое место среди оригинальных проектов KION жители Владимирской области отдали фэнтези с Романом Маякиным «Сергий против нечисти». Второе место кинопросмотра в регионе занимает хитовое драмеди о жажде жизни «Почка». Третье место ивановцы отдали детективной мелодраме с Викторией Толстогановой «Чиновница».В списке самых любимых фильмов 2022 года у жителей Владимирской области триллер о выживании в авиакатастрофе «Одна», комедия о популярном блогере «Непослушник» с Виктором Хориняком, супергеройский фильм «Шан-чи и легенда десяти колец», боевик с Джерардом Батлером «Пропавшая» и спортивная драма с Владимиром Сычевым «Начать сначала».Среди зарубежных сериалов в 2022 году владимирцы чаще всего смотрели турецкую мелодраму «Номер 309» и турецкий сериал «Постучись в мою дверь», южнокорейский сериал о легенде любви русалки и человека южнокорейскую «Легенда синего моря» и детективный триллер «Утонувшие».В сравнении с прошлым годом, в 2022 году в России в целом вырос спрос на отечественные фильмы и сериалы, особенно жизнеутверждающих историй и комедий. Причем, увеличившееся время на просмотр фильмов и сериалов говорит о том, что кино в онлайне стало одним из основных видов досуга.Сравнивая предпочтения жителей Владимирской области с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне за уходящий год отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в том время как у владимирцев большей популярностью пользуются отечественные сериалы.