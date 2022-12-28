СМИ стала известна ужасающая история из Москвы. Сообщается, что в столичном районе Преображенское девушка провела 18 дней без еды и воды в запертой квартире на Большой Черкизовской. По ..

СМИ стала известна ужасающая история из Москвы. Сообщается, что в столичном районе Преображенское девушка провела 18 дней без еды и воды в запертой квартире на Большой Черкизовской.По данным , россиянку удалось вызволить из заточения. Дверь вскрыли слесарным инструментом, полицейским предоставили доступ. Источник сообщил, что муж женщины уехал в Ярославль и не отвечает на звонки. Обстоятельства выясняются.