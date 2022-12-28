Ксения Собчак впервые за долгое время вышла в свет.

Ксения Собчак впервые за долгое время вышла в свет.Целых три недели Ксения Собчак провела в Литве, куда бежала, якобы испугавшись уголовного преследования. Напомним, работавшие с журналисткой молодые люди оказались в СИЗО. Тех обвиняют в вымогательстве у главы "Ростеха". Пока коллеги блондинки находятся в следственном изоляторе, она посещает светские мероприятия – то есть пирует и веселится.Недавно Собчак заметили на вечеринке, которую устроила ее давняя знакомая Виктория Шелягова. Для выхода в свет Ксения надела облегающее черное платье с открытыми плечами и спиной. Правда, случился конфуз, причем крупный. Дело в том, что телеведущая вовсе не выглядела соблазнительно и привлекательно.Просматривая кадры с вечеринки, интернет-пользователи заметили: наряд лишь подчеркнул недостатки фигуры знаменитости. И без того маленькая грудь исчезла, а ребра 41-летней блондинки жутковато выпирали.Напомним, сейчас Ксения Собчак проводит для россиян виртуальную экскурсию по своему роскошному дому, в который вложила немало денежных средств. В Сети предполагают, что супруга Константина Богомолова таким образом рекламирует жилье в надежде избавиться от него и якобы отправиться за границу с концами.