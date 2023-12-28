2024 год станет годом Пушкина: как Владимирская область связана с судьбой великого поэта? Новый...

2024 год станет годом Пушкина: как Владимирская область связана с судьбой великого поэта?Новый 2024 год станет годом Пушкина. Как наш регион связан с судьбой великого поэта? Самые интересные факты подобрала для вас Татьяна Воронцова.- Это было для меня потрясением.И возможно, будет потрясением для всех владимирцев и поклонников великого Пушкина. Александру Капусткину удалось "раскопать" ранее неизвестные широкой публике факты о потомках своего известного тезки. Все началось с мемуаров директора Санкт- Петербургского музея им. Пушкина. В книге Сергей Некрасов упоминает о правнуке Пушкина, который был женат на дочери владимирского губернатора Сазонова.- Звали его Александр Николаевич Павлов. Он здесь не просто жил, но и служил. В землеустроительной комиссии и также был директором общества охоты им. Аксакова. Кроме всего прочего был еще и зятем владимирского губернатора Сазонова. У него была дочь Варвара и вот как раз на ней был женат Павлов.Выстроить линию происхождения Александра Павлова оказалось уже несложно.- У Пушкина был сын Александр. У которого было много детей. В тч дочь Ольга. И вот Ольга Александровна Пушкина вышла замуж за Николая Павлова, дипломатического сотрудника. И у них родился сын , которого назвали в честь великого предка, тоже Александром. Так появился на свет Павлов.Ольга Александровна Пушкина-Павлова вышла замуж без отцовского благословения. Брак с прапорщиком драгунского полка (а впоследствии - дипломатом) дал трещину, когда муж пристрастился к карточным играм. В 12-летнем возрасте Александра официально изъяли у отца-морфиниста, пишет исследователь Виктор Русаков. Ольга Александровна работала начальницей приюта для неизлечимо больных в Москве. В 1905 году Александр Павлов, окончив Московский университет, приезжает на службу во Владимир.А осенью 1906 года женится на Варваре - дочери Губернатора Ивана Сазонова. Вплоть до 1914 года, пока Иван Сазонов исполнял обязанности губернатора, вся его семья, включая дочь и зятя, проживала в Доме губернатора. Сегодня в здании на Большой Московской находится ГТРК "Владимир".- Да, дом интересен и связан так или иначе с Пушкиным. С его эпохой. Он был построен губернатором Долгоруким - поэтом. И Пушкин был знаком с его произведениями. И еще интересно, как в книге внучки Павлова описывает этот дом как сказочный дворец. Где более 80 комнат. Нужно конечно сделать скидку, на то что воспоминания не всегда идеально все передают. Но этот дом теперь вписан в историю рода Пушкиных.И это действительно так: скорее всего именно в этом доме у Павловых родилась дочка.Прямой потомок "солнца русской поэзии", праправнучка Пушкина - Варвара . Ее назвали в честь мамы. А позже она сменила имя и стала Верой. Работая в областном архиве, журналист Валерий Скорбилин смог найти запись в метрической книге Александро-Невской церкви Владимира за 1908 год. И фотографию Варвары.- Вот она Варвара Павлова, внучка Сазонова, родившаяся в губернском Владимире - праправнучка Пушкина. Родилась она 1 апреля, крещена 10 апреля. Молодые жили в Доме губернатора. Значит именно там родилась праправнучка Павлова.К сожалению Александро-Невская церковь не сохранилась, осталась только небольшая звонница. Но Павловы выбрали для крещения именно эту церковь , а не Борисоглебскую во дворе губернаторского дома.- Я думаю, что здесь роль сыграла имя Александр- Александр Павлович отец, и Александр Невский, видимо, его небесный покровитель.Наличие таких уникальных документов и выводы владимирских краеведов сегодня позволяют говорить о настоящей сенсации.- Владимир из статуса города, через который проезжал всего лишь 6 раз Пушкин, переходит в разряд городов, напрямую связанных с родословной Пушкина. Событие не только в российском пушкиноведении. Но и мировом.До этого момента ни в одном исследовании не был указан город, в котором родилась Варвара (Вера) Павлова. Эта фотография впервые опубликована уже в конце 90-х. Она подписана как Вера Оверол - по фамилии третьего мужа. Варвара (Вера) Александровна еще девочкой воспитывалась в доме американских друзей бабушки, в семье крупного нью-йоркского банкира. Яркое окружение повлияло на жизнь праправнучки Пушкина. Она стала одним из самых успешных маклеров на Уолл-стрит, сделала блестящую карьеру в журналистике, была лично знакома с тремя Президентами США - Рузвельтом, Трумэном , Картером , любила порыбачить и первой из женщин получила права на управление самолетом.- Как писал поэт ..."бывают странные сближенья"-да сколько имен переплетается в этой истории.Во владимирских архивных документах встречаются и еще несколько упоминаний о правнуке поэта Александре Николаевиче Павлове. И относятся они к началу Первой мировой.- Знаменитый владимирский этапный госпиталь, возглавлял известный врач Владимир Николаевич Лызлов. Именно в этом госпитале заведующим хозчастью служил надворный советник Павлов.Вместе с ними служила и сестра-милосердия Ольга Врангель, жена лидера "белого движения". А дальше была эмиграция - Болгария и служба по линии Красного креста. Между тем его дочка Варвара и мама Ольга Александровна оставались в России.- Была тоже удивительная женщина, знала много языков, человек энциклопедического склада ума. И очень самоотверженный. Видимо смелый в своего предка- дуэлянта Пушкина. Ну и вот буквально под пулями она переходит советскую границу и в итоге семья соединяется уже во Франции.Именно во Франции в Каросе недалеко от Ниццы и поселяется семья Павловых. Занимается разведением кур. Их дом становится центром единения всех потомков Пушкина. После смерти супругов в 60-е г Вера Оверол продаст это имение. В эмиграции у семьи Павловых родился еще один ребенок- сын Николай, но у него не было детей. А вот эту книгу Александру Капусткину удалось приобрести и прочесть. Она написана одной из дочерей Веры Оверол Каролин-Александрой. Пролить свет на многие факты владимирской жизни семьи Павловых помогли дореволюционные книжки и календари в областной научной библиотеке. Там сохранились сведения о местах работы, увлечениях Александра Николаевича Павлова. И адреса его проживания. После отъезда из Владимира губернатора Ивана Сазонова его дочь с зятем и внучкой, покинув Дом губернатора, поселились в доме купца Философова на улице Шишовой - сегодня это улица Ильича.Наверное заезжали в эти арочки на лошадях. Может и потомок Пушкина здесь проходил. может и жил- С какого года он здесь начал жить? после 1914-го период начала 1 мировой войны. в основном уже проводил время в боевых условиях.- Книга с адресами 1899 года в ней три дома на эту фамилию по ул Шишовой. В каком именно не известно. Этот дом памятник истории и архитектуры. Он прекрасно сохранился.Как такового официального пушкинского места во Владимире не было, кроме , конечно, замечательного парка - продолжает Александр Капусткин. Но теперь , действительно есть прямая связь с великим поэтом. Хотелось бы, чтобы этот факт был увековечен в юбилейном пушкинском 2024 году на здании ГТРК - Доме губернатора. Возможно найдется и достойное место для памятника поэту.- Как раз подняли вопрос о памятнике, да. Не знаю- получится ли его установить. Там определенные трудности- охранная зона ЮНЕСКО. Но это важная часть истории. городского пространства.Поиск не окончен. И юбилейный пушкинский год возможно приоткроет новые тайны. Как эта книга, благодаря которой Пушкин длится и в России, и во владимирской губернии.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. "Вести- Владимир".