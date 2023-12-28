Покушение на убийство произошло в сентябре этого года, сообщили в Следкоме. Ночью пьяный мужчина прибыл во Владимир со своей близкой подругой. Они направились на работу к мужу девушки. На

Покушение на убийство произошло в сентябре этого года, сообщили в Следкоме. Ночью пьяный мужчина прибыл во Владимир со своей близкой подругой. Они направились на работу к мужу девушки. На почве ревности и личной неприязни обвиняемый несколько раз ударил ножом в шею супруга подруги. Тот сопротивлялся до последнего – это спасло ему жизнь. После этого потерпевшего