В Владимирском государственном университете прошел интернациональный Новый год Студенты из...

В Владимирском государственном университете прошел интернациональный Новый годСтуденты из ближнего и дальнего зарубежья познакомились с традициями празднования нового года в России и рассказали об обычаях своих стран. Подробнее в нашем репортаже.Новогоднее волшебство с международным размахом. Прямо на сцене студенты Владимирского госуниверситета отправились в творческое путешествие по разным странам. На концерте - участники из Азербайджана, Киргизии, Вьетнама, Туркменистана. Зажигательная и неповторимая хореография студентов из Африки.Лонла Вильям Вудсон, студентка ВлГУ ( Камерун):- У нас было немного времени. Поэтому мы танцевали культуру из Камеруна.Погрузили в национальную культуру гостей праздника и лиричные песни Гаити и Китая.Ребята осваивают и русскую народную культуру- выступили с инсценировкой сказок "Репка" и "Колобок".Анна Кузнецова, начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями министерства внутренней политики Владимирской области:- Здесь какая то удивительная атмосфера. Очень много студентов здесь учится. Около 1000 человек иностранцев. Все они активные, но безусловно, не может быть по другому. И действительно я сегодня впервые ощутила, что скоро новый год.Ольга Сенаторова, заведующая кафедрой русского как иностранного ВлГУ:- Для ребят изучение русского языка - это путь к образованию, это путь к своей профессию и достижению своей мечты. Ребята учатся в одной группе, ребята самых разных национальностей. И русский язык является для них языком межнационального общения.К слову, преподавательский состав ВлГУ тоже интернациональный. Ректор Анзор Саралидзе- сам уроженец солнечной Грузии.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Приехав однажды, надо полюбить навсегда. Я хочу поздравить сегодня тех, кто приехал и навсегда полюбил Россию. Я хочу поблагодарить тех, кто показал хорошие результаты в учебе, научной деятельности, и продвигается в университете вместе с нами.Праздник - "Новый год International" стал доброй традицией и отмечается уже более 22 лет. Всего в ВЛГУ около 1000 иностранных студентов из более чем 60 стран мира. Большинство из них обучаются по программе довузовской подготовки и осваивают русский язык для будущей профессии.Полина Лаптева "Вести Владимир".